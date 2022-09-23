Японский автопроизводитель Toyota приостановил импорт в рф

Японский автопроизводитель Toyota прекращает производство в россии – завод компании в Шушарах (Петербург) проработал 15 лет.
Об этом пишут росСМИ.
По словам собеседников газеты, автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в рф.
При этом компания не уходит из рф.
Последние месяцы – с начала марта – завод автоконцерна в Шушарах находился в простое из-за логистических трудностей после начала полномасштабной войны в Украине. Нынешнее решение связано с невозможностью возобновить ритмичные поставки, отмечают собеседники.
Импорт автомобилей бренда в рф приостановлен.
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