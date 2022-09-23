Японский автопроизводитель Toyota приостановил импорт в рф

13:23 23 сентября Киев, Украина

Японский автопроизводитель Toyota прекращает производство в россии – завод компании в Шушарах (Петербург) проработал 15 лет.



Об этом пишут росСМИ.



По словам собеседников газеты, автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в рф.

"Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится. Будет оптимизирован и московский офис концерна: его сотрудникам и штату завода предложат повышенные компенсации - от 12 окладов", - говорят источники.



При этом компания не уходит из рф.



Последние месяцы – с начала марта – завод автоконцерна в Шушарах находился в простое из-за логистических трудностей после начала полномасштабной войны в Украине. Нынешнее решение связано с невозможностью возобновить ритмичные поставки, отмечают собеседники.



Импорт автомобилей бренда в рф приостановлен.