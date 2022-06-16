Японская авиакомпания отказалась от логотипа с буквой "Z"

12:03 16 июня Киев, Украина

Японская авиакомпания Zipair Tokyo приняла решение убрать с фюзеляжа своих самолетов логотип с буквой "Z" и полностью отказаться от его использования.





Об этом сообщает The Japan Times.

"Некоторые люди могут увидеть логотип «Z» на фюзеляжах самолетов B-787 как доказательство того, что компания одобряет вторжение россии в Украину, подобные жалобы уже начали поступать", - сказал президент компании Шинго Нисида.



В компании заявили, что новым логотипом станет геометрический узор - три параллельно идущих линии черного, белого и зеленого цветов. Новый логотип будет введен в эксплуатацию уже 18 июня.

Изображение на хвосте самолетов Zipair будет временно перекрыто наклейкой.