Японию засыпало снегом: 9 тысяч домов остались без света

10:50 17 декабря Киев, Украина

Две Японских префектуры Ниигата и Хёго пострадали от сильных снегопадов , которые не прекращаются уже третьи сутки, более 9 тысяч жилых домов остались без электричества.

Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.





Наиболее сложная ситуация сложилась в Ниигате, расположенной на побережье Японского моря. С вечера 14 декабря там выпало около 2 м осадков, что привело к нарушению транспортного сообщения. На нескольких магистралях, проходящих через горные районы, заблокированными оказались сотни автомобилей. Многие из них простояли без движения всю минувшую ночь.

Также нарушено движение поездов на одной из железнодорожных линий, соединяющих Токио и северную префектуру Акита.



Общее число пострадавших от снегопадов в Японии к настоящему времени составляет порядка 15 человек. В связи со сложившейся ситуацией при канцелярии премьер-министра создан кризисный штаб для координации действий при ликвидации последствий снегопадов.





Выпуск местных новостей о ситуации с непогодой: