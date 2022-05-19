Японию засыпало снегом: 9 тысяч домов остались без света

10:50 17 декабря Киев, Украина

Две Японских префектуры Ниигата и Хёго пострадали от сильных снегопадов, которые не прекращаются уже третьи сутки, более 9 тысяч жилых домов остались без электричества. 
 
Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Ниигате, расположенной на побережье Японского моря. С вечера 14 декабря там выпало около 2 м осадков, что привело к нарушению транспортного сообщения. На нескольких магистралях, проходящих через горные районы, заблокированными оказались сотни автомобилей. Многие из них простояли без движения всю минувшую ночь.
фото: снегопад в Японии
Также нарушено движение поездов на одной из железнодорожных линий, соединяющих Токио и северную префектуру Акита.

Общее число пострадавших от снегопадов в Японии к настоящему времени составляет порядка 15 человек. В связи со сложившейся ситуацией при канцелярии премьер-министра создан кризисный штаб для координации действий при ликвидации последствий снегопадов.

Выпуск местных новостей о ситуации с непогодой:
 