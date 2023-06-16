Япония: Землетрясение магнитудой 5,3 на восточном побережье

12:44 22 мая Киев, Украина

В районах восточного побережья Японии произошло сильное землетрясение с магнитудой 5,3 по шкале Рихтера, которое зафиксировано в понедельник, 22 мая.



The Japan Times информирует о данном событии. Землетрясение произошло в морских водах около Ниидзимы и Козусимы на глубине 10 километров в 10.42 часов по киевскому времени.



Власти предупредили жителей прибрежных районов подняться на более высокие места в предотвращение возможного риска.



Важно отметить, что пока не объявляли официальное предупреждение о цунами, сообщает NHK. На данный момент нет информации о пострадавших или погибших людях.