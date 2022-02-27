Япония заявила, что поддержит отключение России от SWIFT

09:57 27 Февраль Киев, Украина

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил о том, что Япония в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT намерена действовать в координации с Западом, а также с учетом влияния на рынок, заявил Хаяси.

"Мы в курсе, что ЕС и США примут такие меры. Кроме того, мы в курсе, что от Украины звучали призывы к подобного рода шагам. Мы со своей стороны также должны действовать с учетом влияния на рынки", - сказал он. Говоря о дополнительных санкциях против РФ из-за военной операции на Украине в целом, Хаяси добавил, что в этом вопросе Япония будет координировать свои действия с США и ЕС.

Ранее Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой выразили намерение отключить некоторые российские банки от международной межбанковской системы SWIFT, а также заморозить активы Центробанка РФ и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках стран. Вместе с тем представитель администрации США высокого ранга отметил на брифинге для журналистов, что Запад стремится сохранить в системе SWIFT те российские банки, через которые идет основной объем операций, связанных с поставками из РФ энергоресурсов на мировые рынки.

Япония к настоящему времени объявила о двух пакетах санкций из-за признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР, а также из-за начала военной операции РФ на Украине. В частности, Япония запретила выдачу виз 24 представителям руководства ДНР и ЛНР, а также некоторым гражданам РФ (кому именно, пока не уточняется). Их активы в Японии в случае обнаружения будут заморожены.