Япония запрещает экспорт в рф группы промышленных товаров

Запрет Японского экспорта в рф начнет действовать с 17 июня.
Список подготовило Министерство экономики, торговли и индустрии стране восходящего солнца.
В начале июня правительство Японии анонсировало запрет экспорта в россию товаров, способствующих укреплению ее производственной базы. Тогда перечень этой продукции не уточнялся. Под экспортные ограничения попали среди прочих следующие категории промышленного экспорта:
В начале июня правительство Японии анонсировало запрет экспорта в россию товаров, способствующих укреплению ее производственной базы. Тогда перечень этой продукции не уточнялся. Под экспортные ограничения попали среди прочих следующие категории промышленного экспорта:
- локомотивы для железных дорог и автомобили для обслуживания железнодорожных магистралей;
- бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;
- парогенераторы и газовые генераторы;
- газовые и вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы;
- подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины, включая конвейеры;
- транспортные машины и их части;
- ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них;
- измерительное и контрольно-измерительное оборудование, комплектующие к ним и другие товары.
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