Япония запрещает экспорт в рф группы промышленных товаров

10:41 10 июня Киев, Украина

Запрет Японского экспорта в рф начнет действовать с 17 июня.

Список подготовило Министерство экономики, торговли и индустрии стране восходящего солнца.



В начале июня правительство Японии анонсировало запрет экспорта в россию товаров, способствующих укреплению ее производственной базы. Тогда перечень этой продукции не уточнялся. Под экспортные ограничения попали среди прочих следующие категории промышленного экспорта: