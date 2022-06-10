Япония запрещает экспорт в рф группы промышленных товаров

10:41 10 июня Киев, Украина

Запрет Японского экспорта  в рф начнет действовать с 17 июня.

 
Список подготовило Министерство экономики, торговли и индустрии стране восходящего солнца.

В начале июня правительство Японии анонсировало запрет экспорта в россию товаров, способствующих укреплению ее производственной базы. Тогда перечень этой продукции не уточнялся. Под экспортные ограничения попали среди прочих следующие категории промышленного экспорта:
  • локомотивы для железных дорог и автомобили для обслуживания железнодорожных магистралей;
  • бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;
  • парогенераторы и газовые генераторы;
  • газовые и вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы;
  • подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины, включая конвейеры;
  • транспортные машины и их части;
  • ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них;
  • измерительное и контрольно-измерительное оборудование, комплектующие к ним и другие товары.