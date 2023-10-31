Япония выразила протест россии из-за нарушения воздушного пространства

Власти Японии выразили протест россии после того как российский вертолет нарушил воздушное пространство Японии. Эту информацию сообщило агентство Kyodo News.
Согласно данным Министерства обороны Японии, вероятно, российский вертолет вторгся в воздушное пространство Японии во вторник возле самого северного острова Хоккайдо.
Военные выявили, что инцидент произошел, когда вертолет вошел в воздушное пространство над водами около полуострова Нэмуро на востоке Хоккайдо, примерно в 12:44. Японские Вооруженные Силы активировали истребители в ответ на это нарушение.
По дипломатическим каналам Токио выразило москве категорический протест в связи с данным инцидентом.
Следует отметить, что подобное нарушение воздушного пространства Японии российским воздушным судном произошло в марте 2022 года, после того как Япония, в союзе с многими западными странами, ввела экономические санкции против россии в ответ на ее агрессию в отношении Украины.
В прошлом году подобный инцидент с российским воздушным судном, нарушившим воздушное пространство Японии, произошел недалеко от группы островов, известных как Северные территории.
Согласно данным Министерства обороны Японии, вероятно, российский вертолет вторгся в воздушное пространство Японии во вторник возле самого северного острова Хоккайдо.
Военные выявили, что инцидент произошел, когда вертолет вошел в воздушное пространство над водами около полуострова Нэмуро на востоке Хоккайдо, примерно в 12:44. Японские Вооруженные Силы активировали истребители в ответ на это нарушение.
По дипломатическим каналам Токио выразило москве категорический протест в связи с данным инцидентом.
Следует отметить, что подобное нарушение воздушного пространства Японии российским воздушным судном произошло в марте 2022 года, после того как Япония, в союзе с многими западными странами, ввела экономические санкции против россии в ответ на ее агрессию в отношении Украины.
В прошлом году подобный инцидент с российским воздушным судном, нарушившим воздушное пространство Японии, произошел недалеко от группы островов, известных как Северные территории.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии