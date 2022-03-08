Япония ввела санкции в отношении еще 20 россиян: среди них – Кадыров и Соловьев

07:37 08 Март Киев, Украина

Япония продолжает вводить санкции против России. Под ограничения попали 20 граждан государства-террориста.

Все они причастны к российской агрессии против Украины. Об этом сообщает японское МИД.



СМИ назвали имена тех, против кого ввели персональные санкции, а именно:



-пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков;

-заместители руководителя администрации президента Дмитрий Козак, Алексей Громов и Сергей Кириенко;

-глава Чечни Рамзан Кадыров;

-олигархи Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Алишер Усманов;

-пропагандист Владимир Соловьев.

-ограничения также вводят против сыновей Лукашенко – Виктора и Дмитрия, пресс-секретаря диктатора Наталии Эйсмонт, главы МВД Ивана Кубракова.



Под санкции попали и две российские и 10 белорусских организаций. Кроме этого, вводится запрет экспорта для министерства обороны Беларуси.