Япония ввела санкции против членов ХАМАС

10:00 31 октября Киев, Украина

После нападения ХАМАС на Израиль Япония ввела санкции против членов этой палестинской боевой группировки и связанных с ними компаний.

Об этом сообщает Kyodo.



Япония решила заморозить активы девяти человек, в том числе членов палестинской боевой группировки ХАМАС и связанной с ним компании.



Эти меры введены вслед за аналогичными санкциями США в середине октября в отношении отдельных лиц и фирм.



Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония продолжит рассматривать возможность введения дополнительных санкций "с точки зрения борьбы со сбором средств для терроризма".



Согласно данным министерства, национальность девяти подсанкционных лиц – палестинцы, суданцы, египтяне и иорданцы, причем один из них имеет двойное гражданство Турции и Иордании.



По данным Минфина США, они являются ключевыми членами ХАМАС, оперативниками и финансовыми посредниками.



Подсанкционная компания Buy Cash Money and Money Transfer Company является предприятием, расположенным в палестинском анклаве в секторе Газа, которое предоставляет услуги по переводу денег и обмену виртуальной валюты, сообщило Министерство финансов США.