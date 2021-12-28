Япония возвращается к режиму ЧС с 25 апреля

08:12 23 Апрель Киев, Украина

Из-за большого количества мутаций коронавируса на территории Японии, в частности в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего, в стране вводится режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил министр экономического возрождения Нисимура Ясутоси, отвечающий за борьбу с коронавирусом.



По его словам, режим ЧС продлится с 25 апреля по 11 мая.



"Как и весной прошлого года, мы попросим граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней на то необходимости", - отметил министр.



Он подчеркнув, что жесткие меры необходимы, чтобы справиться с распространением мутировавших штаммов коронавируса.



Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет утверждено вечером в пятницу на заседании правительственного штаба по противодействию распространению нового коронавируса.



Предполагается, что в рамках режима ЧС власти попросят владельцев питейных заведений, а также крупных универмагов приостановить их работу, а также запретят проведение мероприятий с участием зрителей. Автобусы и железные дороги в будние дни будут завершать движение раньше, а по выходным планируется сократить число рейсов общественного транспорта.



По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 553 тыс., более 9,8 тыс. человек умерли.