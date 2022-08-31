Япония увеличила военную помощь Украине
07:38 05 августа Киев, Украина
Токио на запрос украинских властей передаст Киеву фургоны и беспилотники.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Японии в четверг, 4 августа.
"На этот раз, учитывая потребности украинской стороны, мы передадим потребительские транспортные средства (фургоны). Кроме того, дополнительно передадим небольшие беспилотники”, - говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что ранее предоставили Киеву бронежилеты, каски, защитные маски, костюмы химической защиты и небольшие дроны.
"Министерство обороны и Силы самообороны и дальше будут реализовать помощь Украине в пределах своих возможностей", - отметили в Токио.
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