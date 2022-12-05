Япония установила ограничение цен на российскую нефть

Япония установила предельную цену на сырую российскую нефть с 5 декабря. В то же время из ограничений исключена импортируемая сырая нефть с завода "Сахалин-2".
Об этом сообщили в правительстве Японии, передает Reuters.
Решение принято по соглашению стран G7 и Австралии 2 декабря об ограничении цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель как шаг по наложению санкций на Москву за войну против Украины.
В японском правительстве отметили, что исключение сырой нефти из дальневосточного российского проекта "Сахалин-2", в котором японские энергетические операторы владеют долями после выхода из Shell, сделано для "энергетической безопасности Японии".
О дальнейших мерах по российским нефтепродуктам, которые должны начаться 5 февраля 2023 года, будет объявлено позже.
Решение принято по соглашению стран G7 и Австралии 2 декабря об ограничении цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель как шаг по наложению санкций на Москву за войну против Украины.
В японском правительстве отметили, что исключение сырой нефти из дальневосточного российского проекта "Сахалин-2", в котором японские энергетические операторы владеют долями после выхода из Shell, сделано для "энергетической безопасности Японии".
О дальнейших мерах по российским нефтепродуктам, которые должны начаться 5 февраля 2023 года, будет объявлено позже.
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