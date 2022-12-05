Япония установила ограничение цен на российскую нефть

11:06 05 декабря Киев, Украина

Япония установила предельную цену на сырую российскую нефть с 5 декабря. В то же время из ограничений исключена импортируемая сырая нефть с завода "Сахалин-2".

Об этом сообщили в правительстве Японии, передает Reuters.



Решение принято по соглашению стран G7 и Австралии 2 декабря об ограничении цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель как шаг по наложению санкций на Москву за войну против Украины.



В японском правительстве отметили, что исключение сырой нефти из дальневосточного российского проекта "Сахалин-2", в котором японские энергетические операторы владеют долями после выхода из Shell, сделано для "энергетической безопасности Японии".



О дальнейших мерах по российским нефтепродуктам, которые должны начаться 5 февраля 2023 года, будет объявлено позже.