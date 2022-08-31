Япония усиливает оборону на фоне растущей военной угрозы со стороны Китая

07:23 22 августа Киев, Украина

Власти Японии увеличивают военный потенциал из-за растущей военной угрозы в регионе со стороны Китая.

Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает Kyodo.



Издание уточняет, что речь идет о 1000 противоракет большой дальности.



Источники агентства сообщили, что в Минобороны Японии обсуждается рекордный оборонный бюджет в размере более 5,5 трлн иен ($40 млрд) на следующий финансовый год, причем эта цифра не окончательная и может увеличиться.



Особую роль отводят ПРО, которые потребуются для перехвата ракет, которыми располагает Пекин и которые, как считают в Токио, могут быть использованы для атаки по Японии.