Япония решила называть "Курилы" незаконно оккупированными россией

16:20 31 марта Киев, Украина

Японское правительство впервые с 2003 года назовет Курильские острова территориями, «незаконно оккупированными россией». Эта формиулировка будет использована в ежегодном докладе о внешней политике «Синяя книга по дипломатии», сообщает агентство Kyodo.



Публикация документа запланирована на апрель. В нем собираются указать, что южные острова Курильской гряды «являются неотъемлемой частью Японии» — это утверждение не озвучивалось с 2011 года. При этом в докладе отмечается, что при нынешних обстоятельствах страна не видит перспектив в «территориальных переговорах» с Москвой.



Смена риторики Токио связана с войной в Украине — Япония выступила против агрессивных действий России и присоединилась к западным санкциям. В ответ Москва отменила безвизовые поездки на Курилы для японцев, а российский МИД отказался от переговоров по мирному договору с Японией по итогам Второй мировой войны.



В 1945 году острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи были заняты советскими войсками. Спор о принадлежности островов привел к тому, что между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор по итогам войны.