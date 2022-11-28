Япония провела учения на фоне угроз со стороны Северной Кореи

15:10 28 ноября Киев, Украина

На фоне предостережения по поводу неоднократных испытаний баллистических ракет Северной Кореей, силы самообороны Японии провели учения по перехвату ракет возле атомной электростанции «Ои» на побережье Японского моря.

Как пишет Kyodo, в учениях были задействованы американские ЗРК Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3).



Во время учений грузовики с двумя пусковыми установками ЗРК были установлены на побережье силами 35 человек. Системы удалось развернуть примерно за 20 минут.

«Нам нужно приводить в готовность системы PAC-3 быстро и в любом месте. В последние годы Северная Корея запускала ракеты с беспрецедентной скоростью», — рассказал журналистам подполковник Такаси Тикама, командовавший учениями.

По оценкам министерства обороны Японии, в этом году КНДР производила запуск ракет 34 раза. 10 раз были запущены межконтинентальные баллистические ракеты, что нарушает резолюции ООН.



Системы PAC-3 предназначены для сбивания приближающихся ракет, которые не удалось перехватить системам Aegis, установленных на эсминцах Морских сил самообороны.



В ноябре японские власти заявили, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), способную достичь материковой части США. О запуске был проинформирован американский президент Джо Байден.