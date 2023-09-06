Япония призвала Иран не предоставлять россии оружие

Глава японского МИД Йосимаса Хаяси подтвердил позицию страны в отношении широкомасштабного вторжения рф в Украину и призвал Хосейна Амира Абдуллахиана, иранского коллегу, к «конструктивному ответу» на военные действия кремля.
Стороны также договорились продолжать «тесный диалог» по вопросам, касающимся ситуации на Ближнем Востоке, сообщило МИД Японии.
Обсудив также текущие события вокруг ядерной проблемы Ирана, министры выразили обеспокоенность по поводу расширения ядерных активностей Тегерана. Хаяси подчеркнул поддержку Японии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призвал к «конструктивным шагам», включая полное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в рамках соглашения.
В ответ, Абдуллахиан подчеркнул стремление Ирана к восстановлению СВПД через диалог и поддержку. Он также подчеркнул готовность Тегерана поддерживать активный диалог с Японией по этому вопросу.
Эта встреча, по данным агентства Kyodo, проходит на фоне заявлений западных стран о возможной помощи Ирана россии в военных аспектах. В это время Токио стремится использовать свои долгосрочные отношения с Тегераном для урегулирования конфликта.
Отмечается, что в текущем году Япония председательствует в «Большой семерке», которая продолжает экономические санкции против россии с февраля прошлого года из-за ее военных действий в Украине.
Стороны также договорились продолжать «тесный диалог» по вопросам, касающимся ситуации на Ближнем Востоке, сообщило МИД Японии.
Обсудив также текущие события вокруг ядерной проблемы Ирана, министры выразили обеспокоенность по поводу расширения ядерных активностей Тегерана. Хаяси подчеркнул поддержку Японии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призвал к «конструктивным шагам», включая полное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в рамках соглашения.
В ответ, Абдуллахиан подчеркнул стремление Ирана к восстановлению СВПД через диалог и поддержку. Он также подчеркнул готовность Тегерана поддерживать активный диалог с Японией по этому вопросу.
Эта встреча, по данным агентства Kyodo, проходит на фоне заявлений западных стран о возможной помощи Ирана россии в военных аспектах. В это время Токио стремится использовать свои долгосрочные отношения с Тегераном для урегулирования конфликта.
Отмечается, что в текущем году Япония председательствует в «Большой семерке», которая продолжает экономические санкции против россии с февраля прошлого года из-за ее военных действий в Украине.
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