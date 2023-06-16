Япония приводит в боевую готовность противоракетную оборону из-за планов КНДР запустить спутник

10:52 29 мая Киев, Украина

В связи с информацией о запуске спутника со стороны Северной Кореи, Япония приняла решение о поднятии уровня боевой готовности своей противоракетной обороны.

Отмечается, что Япония также предупредила, что будет сбивать любой снаряд, угрожающий ее территории после того, как Северная Корея сообщила Японии о запуске спутника между 31 мая и 11 июня.