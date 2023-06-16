Япония приводит в боевую готовность противоракетную оборону из-за планов КНДР запустить спутник

В связи с информацией о запуске спутника со стороны Северной Кореи, Япония приняла решение о поднятии уровня боевой готовности своей противоракетной обороны.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Япония также предупредила, что будет сбивать любой снаряд, угрожающий ее территории после того, как Северная Корея сообщила Японии о запуске спутника между 31 мая и 11 июня.
КНДР в свою очередь заявила, что завершила строительство своего первого военного спутника-разведчика, а лидер Ким Чен Ын одобрил последние приготовления к запуску.
Как пишет Reuters, данный спутник является частью технологической программы наблюдения, включающей беспилотники, направленные на улучшение способности Северной Кореи поражать цели в случае войны.
Как пишет Reuters, данный спутник является частью технологической программы наблюдения, включающей беспилотники, направленные на улучшение способности Северной Кореи поражать цели в случае войны.
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