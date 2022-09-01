Япония планирует удвоить расходы на оборону

18:22 26 августа Киев, Украина

Парламент Японии намерен одобрить самое большое увеличение расходов на оборону страны со времен Второй мировой войны, пишет агентство Bloomberg.

Сейчас оборонный бюджет Японии составляет около 5,4 трлн японских иен ($39,5 млрд). Правительство премьера Фумио Кисиды рассчитывает удвоить эти расходы за 5 лет. Согласно оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), так Япония окажется на третьей строчке по данному показателю, уступив лишь США и Китаю.



Агентство отмечает, что Токио озаботился вопросами безопасности из-за войны России с Украиной, обострения ситуации вокруг Тайваня и участившихся ракетных испытаний в Северной Корее. Кроме того, эти страны (РФ, Китай и КНДР) обладают ядерным оружием и тремя крупнейшими вооруженными силами в мире общей численностью 5,5 млн человек, поэтому соседство с ними становится все более опасным.



При этом Силы самообороны Японии, которой запрещено иметь армию по Конституции, насчитывают около 231 тысячи человек. Сейчас власти страны ищут способы увеличить их численность, а также повысить зарплаты военнослужащим.



В начале августа во время китайских учений близ Тайваня по меньшей мере пять баллистических ракет КНР упали в экономической зоне Японии. Такое произошло впервые. Глава японского минобороны Нобуо Киси заявил, что Китай создает «серьезную проблему» национальной безопасности страны. А премьер Кисида предупредил, что остров находится на переднем крае противостояния между КНР и США, и непредвиденные обстоятельства в Тайваньском проливе будут иметь «огромные последствия» для Японии.



Страна восходящего солнца традиционно удерживала свой оборонный бюджет на уровне около 1% валового внутреннего продукта, полагаясь на «ядерный зонтик» США для поддержки собственных возможностей в соответствии с пацифистской Конституцией. Но теперь ситуация изменилась и расходы будут увеличиваться.