Япония планирует адаптировать ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет

17:55 07 ноября Киев, Украина

Япония намерена адаптировать свои управляемые ракеты земля-воздух для перехвата гиперзвукового оружия, разрабатываемого Китаем и россией.



Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на японское правительство.



Отмечается, что планируется начать массовое производство реконструированных управляемых ракет средней дальности Type-03 до 2029 финансового года после обновления программного обеспечения для их пусковых установок до 2026 финансового года.



Как отметил высокопоставленный чиновник Сил самообороны, Японии с ее нынешними возможностями противоракетной обороны трудно перехватить гиперзвуковое оружие, разработанное для передвижения по непредсказуемым траекториям со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.



По его словам, эсминцы Морских сил самообороны Японии Aegis, оснащенные перехватчиками Standard Missile-3, имеют задачу поражать приближающиеся ракеты во внешней атмосфере. Если им не удастся перехватить их, наземные перехватчики Patriot Advanced Capability-3 Воздушных сил самообороны противостоят атаке на нижнем уровне.



Сообщается, что ракеты Type-03 с дальностью стрельбы в десятки километров были приняты на вооружение сил самообороны Японии в 2003 году для перехвата самолетов. Эти ракеты были впервые переработаны в 2017 году для борьбы с крылатыми ракетами, летящими на низких высотах с большой скоростью.



Ожидается, что в ходе новой модернизации будут улучшены возможности ракет Type-03 по прогнозированию траектории полета гиперзвукового оружия, а также его обнаружение и отслеживание с помощью радаров.