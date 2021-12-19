Япония отменяет бронирование новых рейсов из-за штамма Omicron

12:35 01 Декабрь Киев, Украина

Министерство транспорта заявило в среду, что Япония попросила авиакомпании прекратить принимать новые заказы на входящие рейсы из-за опасений распространения вируса Omicron.



Объявление было сделано, когда власти объявили, что они обнаружили вторую инфекцию новым штаммом у прибывающего путешественника через день после подтверждения первого случая.