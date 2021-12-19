Япония отменяет бронирование новых рейсов из-за штамма Omicron

Министерство транспорта заявило в среду, что Япония попросила авиакомпании прекратить принимать новые заказы на входящие рейсы из-за опасений распространения вируса Omicron.
Объявление было сделано, когда власти объявили, что они обнаружили вторую инфекцию новым штаммом у прибывающего путешественника через день после подтверждения первого случая.
«Мы попросили авиакомпании прекратить прием всех новых бронирований на входящие рейсы на один месяц, начиная с 1 декабря», - сказал представитель министерства транспорта, добавив, что это не повлияет на существующие бронирования.
Также правительство Японии уже ужесточило свои пограничные меры, запретив въезд всем негражданам из 10 южноафриканских стран.
Карантинные меры также были ужесточены для граждан и иностранных резидентов, прибывающих из еще нескольких десятков стран и территорий из-за опасений по поводу вируса.
Японские официальные лица заявили, что второй случай заболевания Омикроном был подтвержден в среду у путешественника, прибывшего из Перу, который въехал в страну в прошлом месяце.
Первый случай, о котором было объявлено во вторник, касался мужчины, прибывшего из Намибии.
Отметим, около 77 процентов населения страны в настоящее время полностью вакцинировано, и в среду начали делать ревакцинации людям, получившим вторую дозу не менее восьми месяцев назад.
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