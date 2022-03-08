Япония обсуждает с США и ЕС эмбарго на ввоз нефти из России

Правительство Японии ведет с США и европейскими странами переговоры о возможном эмбарго на поставки сырой нефти из России.
Об этом сообщило в понедельник, 7 марта, агентство Kyodo News со ссылкой на правительственные круги в Токио.
Россия занимает 5-е место по объемам нефти, ввозимой в Японию.
По его словам, власти Японии будут внимательно следить за действиями России и Китая во внешней политике.
Как отмечают японские СМИ, Токио с большой долей вероятности пересмотрит отношения с Москвой в рамках новой Стратегии безопасности, которую планируется принять в конце текущего года. Столкнувшись с российской агрессией против Украины, Токио теперь не сможет называть Москву "партнером".
Как отмечают японские СМИ, Токио с большой долей вероятности пересмотрит отношения с Москвой в рамках новой Стратегии безопасности, которую планируется принять в конце текущего года. Столкнувшись с российской агрессией против Украины, Токио теперь не сможет называть Москву "партнером".
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