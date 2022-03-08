Япония обсуждает с США и ЕС эмбарго на ввоз нефти из России

13:16 07 Март Киев, Украина

Правительство Японии ведет с США и европейскими странами переговоры о возможном эмбарго на поставки сырой нефти из России.

Об этом сообщило в понедельник, 7 марта, агентство Kyodo News со ссылкой на правительственные круги в Токио. Россия занимает 5-е место по объемам нефти, ввозимой в Японию.

"Мы не должны думать, что это - проблема кого-либо другого в Европе. Мировой порядок, который касается также и Азии, будет потрясен", - заявил Кисида.

По его словам, власти Японии будут внимательно следить за действиями России и Китая во внешней политике.



Как отмечают японские СМИ, Токио с большой долей вероятности пересмотрит отношения с Москвой в рамках новой Стратегии безопасности, которую планируется принять в конце текущего года. Столкнувшись с российской агрессией против Украины, Токио теперь не сможет называть Москву "партнером".