Япония не присоединится к НАТО, но укрепит сотрудничество в области безопасности - Кисида

15:31 24 мая Киев, Украина





Об этом сказал премьер-министр Японии



Заявление Кисиды прозвучало после того, как ранее в этом месяце посол Японии в США заявил о планах открытия офиса Альянса в Токио для содействия консультациям в регионе. Япония не планирует присоединяться к НАТО , но обсуждает план Североатлантического союза по открытию офиса связи в Токио.Об этом сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида , сообщает Reuters.Заявление Кисиды прозвучало после того, как ранее в этом месяце посол Японии в США заявил о планах открытия офиса Альянса в Токио для содействия консультациям в регионе.

"Мне неизвестно ни о каком принятом решении", — сказал он на заседании парламента по вопросу об открытии офиса НАТО в Токио.

Кисида добавил, что Япония не планирует присоединяться к Альянсу как постоянный или ассоциированный член.



Кисида намерена принять участие в саммите НАТО, который должен пройти в Литве в июле, сообщило информационное агентство Kyodo позже в среду со ссылкой на официальных лиц японского правительства.



Ожидается, что на полях саммита Кисида проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по обсуждению плана Альянса открыть офис связи в Токио.



По словам источников, Кисида и Столтенберг также, вероятно, разработают новый документ о сотрудничестве между Японией и НАТО в сфере безопасности, в частности, в таких областях, как космос и противодействие дезинформации.



Kyodo отмечает, что в 2022 году Кисида стал первым премьер-министром Японии, который присоединился к саммиту НАТО, поскольку среда безопасности стала сложнее на фоне вторжения россии в Украину, а также из-за роста военной мощи Китая и его "самоуверенности в Азиатско-Тихоокеанском" регионе".