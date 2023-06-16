Япония не присоединится к НАТО, но укрепит сотрудничество в области безопасности - Кисида

Япония не планирует присоединяться к НАТО, но обсуждает план Североатлантического союза по открытию офиса связи в Токио.
Об этом сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает Reuters.
Заявление Кисиды прозвучало после того, как ранее в этом месяце посол Японии в США заявил о планах открытия офиса Альянса в Токио для содействия консультациям в регионе.
Об этом сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает Reuters.
Заявление Кисиды прозвучало после того, как ранее в этом месяце посол Японии в США заявил о планах открытия офиса Альянса в Токио для содействия консультациям в регионе.
Кисида добавил, что Япония не планирует присоединяться к Альянсу как постоянный или ассоциированный член.
Кисида намерена принять участие в саммите НАТО, который должен пройти в Литве в июле, сообщило информационное агентство Kyodo позже в среду со ссылкой на официальных лиц японского правительства.
Ожидается, что на полях саммита Кисида проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по обсуждению плана Альянса открыть офис связи в Токио.
По словам источников, Кисида и Столтенберг также, вероятно, разработают новый документ о сотрудничестве между Японией и НАТО в сфере безопасности, в частности, в таких областях, как космос и противодействие дезинформации.
Kyodo отмечает, что в 2022 году Кисида стал первым премьер-министром Японии, который присоединился к саммиту НАТО, поскольку среда безопасности стала сложнее на фоне вторжения россии в Украину, а также из-за роста военной мощи Китая и его "самоуверенности в Азиатско-Тихоокеанском" регионе".
Кисида намерена принять участие в саммите НАТО, который должен пройти в Литве в июле, сообщило информационное агентство Kyodo позже в среду со ссылкой на официальных лиц японского правительства.
Ожидается, что на полях саммита Кисида проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по обсуждению плана Альянса открыть офис связи в Токио.
По словам источников, Кисида и Столтенберг также, вероятно, разработают новый документ о сотрудничестве между Японией и НАТО в сфере безопасности, в частности, в таких областях, как космос и противодействие дезинформации.
Kyodo отмечает, что в 2022 году Кисида стал первым премьер-министром Японии, который присоединился к саммиту НАТО, поскольку среда безопасности стала сложнее на фоне вторжения россии в Украину, а также из-за роста военной мощи Китая и его "самоуверенности в Азиатско-Тихоокеанском" регионе".
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