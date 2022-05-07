Япония не готова прекратить импорт российской нефти - СМИ

19:12 05 мая Киев, Украина

Япония зависима от импорта российской нефти и не планирует присоединиться к планам ЕС ввести эмбарго.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Киодо.

"У Японии ограниченные ресурсы, и нам сложно прямо сейчас действовать заодно с ЕС", - заявил японский министр экономики Коити Хагиуда.

По мнению Коити Хагиуда, в этой ситуации каждая страна должна действовать, исходя из собственных сил, но Токио хочет "двигаться в том же направлении", что и президент США Джо Байден, накануне объявивший об открытости США к новым санкциям против России и о планах обсуждать данную тему с партнерами по G7.



Кроме того, Хагиуда сказал, что с целью снизить свою энергетическую зависимость от России Япония просит США нарастить производство сжиженного природного газа, а в Токио рассматривают возможность выдачи кредитов тем японским фирмам, которые участвуют в американских проектах по производству сжиженного природного газа.



Сообщается также, что Хагиуда провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм и обсуждал поддержание энергетической безопасности на фоне ситуации вокруг Украины, а во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Японии Такэо Акиба шла речь о сотрудничестве по санкциям против России из-за развязанной ею войны в Украине.