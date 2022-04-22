Япония назвала Курилы «незаконно оккупированными россией»

12:36 22 апреля Киев, Украина

Впервые с 2003 года Япония официально назвала Южные Курилы «незаконно оккупированной» Россией территорией. Доклад о внешней политике «Синяя книга по дипломатии» с такой формулировкой 22 апреля представило японское министерство иностранных дел на заседании правительства, пишет агентство Kyodo.



«В отношении северных территорий четко указано, что они были незаконно оккупированны Россией, эта жесткая позиция четко обозначена», — говорится в публикации.



При этом сейчас переговоры Японии и России по мирному договору, который так и не был заключен после Второй мировой войны, не имеют перспектив, считают в японском МИД. 21 марта Кремль отказался от диалога на эту тему из-за «недружественной» политики Токио и введения антироссийских санкций.



Агентство отмечает, что ранее в администрации бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ надеялись, что Пекину удастся уговорить Москву вернуться к соблюдению советско-японской декларации 1956 года, когда СССР согласился вернуть Японии острова Шикотан и Хабомаи, но только после заключения мира.



МИД Японии ежегодно с 1957 года публикует «Синюю книгу по дипломатии». Это своего рода справочник о положении страны в мире, дипломатической ситуации и ее перспективах.



О планах японских властей вернуться к жесткой риторике о принадлежности Курил стало известно в конце марта. Решение было связано с войной в Украине.