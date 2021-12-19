Япония меняет законодательство ради притока новой рабочей силы

08:53 18 Ноябрь Киев, Украина

Япония всегда считалась одной из самых закрытых стран для мигрантов, но в это же время страна испытывает колоссальную нехватку рабочей силы. В связи с этим правительство страны намерено разрешить с 2022 года трудовым мигрантам на определенных рабочих местах оставаться на неопределенный срок.



По закону, который вступил в силу еще в 2019 году, категориям «определенных квалифицированных рабочих» в 14 секторах, таких как сельское хозяйство, уход за больными и санитария, были предоставлены визы, но пребывание было ограничено пятью годами. При этом им не разрешалось завозить в страну членов своих семей.



Компании - наемщики назвали такие ограничения несправедливыми и экономически нецелесообразными, поэтому правительство искало способы их ослабить.



Если изменения вступят в силу, большинство работников из Вьетнама и Китая смогут продлевать свои визы на неопределенный срок и привезти с собой свои семьи.



Однако высокопоставленный представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что любое такое изменение не будет означать автоматического получения статуса постоянного жителя, для чего потребуется отдельный процесс подачи заявления.



«Сокращение трудоспособного населения становится глобальной проблемой для Японии, поэтому если страна хочет, чтобы ее рассматривали как хороший вариант для иностранных рабочих, ей необходимо заявить миру о надлежащей структуре для принятия рабочих мигрантов », - резюмировал новый законопроект директор аналитического центра Тошихиро Менджу.



Согласно официальным данным, закон 2019 года должен был привлечь около 345 000 человек, с навыками «определенного квалифицированного труда» , однако их миграция в страну колебалось на уровне около 3000 в месяц, прежде чем появилась пандемия COVID-19 и границы стали еще более закрытыми.



Отметим, на конец 2020 года в Японии работало 1,72 миллиона трудовых мигрантов при общей численности населения 125,8 миллиона человек, что составляет всего 2,5% трудоспособного населения.