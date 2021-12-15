Япония отменила эстафету олимпийского огня

Власти японского города Осака приняли решение отменить традиционную эстафету олимпийского огня из-за скачка заболеваемости коронавирусом.
Об этом заявил губернатор префектуры Осаки Хирофуми Ёсимура.
Органы здравоохранения опасаются, что новый штамм вируса спровоцирует четвертую волну инфекций всего за 107 дней до начала Олимпийских игр в Токио, а вакцинация все еще находится на начальной стадии.
В среду префектура сообщила о 878 новых случаях заражения, что является рекордным числом второй день подряд. Тяжелые случаи заполнили около 70% больничных коек в регионе.
Осака и соседние префектуры Хиого и Мияги начали в понедельник месячные целевые меры изоляции, чтобы обуздать более опасный штамм вируса.
В последние дни количество инфекций в Осаке превысило количество инфекций в Токио, японской столице и гораздо более крупном городе. Тем не менее, количество случаев заболевания в Токио также имеет тенденцию к росту: 555 новых случаев заражения в среду являются максимальными с начала февраля.
Губернатор Токио Юрико Койке заявила, что готовится запросить аналогичные экстренные меры в столичном регионе.
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