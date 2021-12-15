Япония отменила эстафету олимпийского огня

13:39 07 Апрель Киев, Украина

Власти японского города Осака приняли решение отменить традиционную эстафету олимпийского огня из-за скачка заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил губернатор префектуры Осаки Хирофуми Ёсимура.





Органы здравоохранения опасаются, что новый штамм вируса спровоцирует четвертую волну инфекций всего за 107 дней до начала Олимпийских игр в Токио, а вакцинация все еще находится на начальной стадии.

"Почти наверняка этот мутантный штамм очень заразен с высокой скоростью передачи. Я прошу всех жителей префектуры Осака воздерживаться от ненужных выходов. Медицинская система находится в очень тяжелом положении", - сказал он в телевизионных комментариях.

В среду префектура сообщила о 878 новых случаях заражения, что является рекордным числом второй день подряд. Тяжелые случаи заполнили около 70% больничных коек в регионе.



Осака и соседние префектуры Хиого и Мияги начали в понедельник месячные целевые меры изоляции, чтобы обуздать более опасный штамм вируса.



В последние дни количество инфекций в Осаке превысило количество инфекций в Токио, японской столице и гораздо более крупном городе. Тем не менее, количество случаев заболевания в Токио также имеет тенденцию к росту: 555 новых случаев заражения в среду являются максимальными с начала февраля.



Губернатор Токио Юрико Койке заявила, что готовится запросить аналогичные экстренные меры в столичном регионе.