Японцы выпустили ботинки, имитирующие ходьбу босиком

Необычный аксессуар представил японский бренд одежды и обуви Midorikawa - это демисезонная обувь в виде босой человеческой ноги. Ботинки выпущены как для мужчин, так и для женщин, вся коллекция выпущена в нюдовых тонах.
Ботинки – демисезонные. В компании обещают, что обувь, полностью имитируемая босую ногу, поступит в продажу в конце лета.
Что касается педикюра, то пока он доступен в красном и бежевом цветах. О цене обуви пока не сообщили.
Что касается педикюра, то пока он доступен в красном и бежевом цветах. О цене обуви пока не сообщили.
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