Японцы выпустили ботинки, имитирующие ходьбу босиком

19:33 14 Апрель Киев, Украина

Необычный аксессуар представил японский бренд одежды и обуви Midorikawa - это демисезонная обувь в виде босой человеческой ноги. Ботинки выпущены как для мужчин, так и для женщин, вся коллекция выпущена в нюдовых тонах.

"В ответе за реалистичное ощущение ходьбы босиком - фирменная резиновая подошва Vibram. Надеемся, ощущение и впрямь будет реалистичным, а не таким, как сам дизайн", - прокомментировали новинку партнеры проэкта - компания Vibram.

Ботинки – демисезонные. В компании обещают, что обувь, полностью имитируемая босую ногу, поступит в продажу в конце лета.



Что касается педикюра, то пока он доступен в красном и бежевом цветах. О цене обуви пока не сообщили.