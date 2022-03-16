Японцы могут измерить уровень алкоголя в организме с помощью наушников

18:37 18 июня Киев, Украина

Изобретательность японцев не имеет границ. Может поэтому именно Япония стала олицетворением гения технологий. Как сообщило недавно издание EurekAlert!, находчивые японские инженеры создали наушники, которые позволяют установить уровень алкогольного опьянения человека.

Специалисты оборудовали устройство датчиками паров этанола. Последние реагируют на алкоголь, а затем излучают свет различной интенсивности, таким образом показывая его уровень.

Кроме этого, авторы устройства полагают, что так можно будет измерять и другие газы, которые, выделяются через кожу.

Более того, исследователи говорят, что устройство может быть полезным при диагностике заболеваний.

Наушники уже протестировали трое мужчин, которые в ходе эксперимента употребляли алкоголь в течение 2,5 часа. Уровень этанола измеряли в промежутках времени.

Напомним, в прошлом году американская компания Grado Labs выпустила наушники, чашки которых изготовлены из марихуаны. Стоимость лимитированной модели под названием Hemp headphones составила 420 долларов.