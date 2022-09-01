Яхта российского олигарха за $50 млн "отрицательно всплыла" у берегов Италии

20:03 24 августа Киев, Украина

На севере Италии затонула 40-метровая яхта российского олигарха Геннадия Айвазяна, совладельца холдинга «Кузбассразрезуголь» и председателя совета директоров компании «Крутрейд».



Судно шло из Галлиполи на западе Турции в Милаццо на северном побережье Сицилии.



Экипаж сообщил о попадании воды через корму рано утром 20 августа, после чего к My Saga была направлена береговая охрана. Cпасательное судно попыталось отбуксировать яхту на берег. Однако во время транспортировки погодные условия ухудшились и яхта затонула.



Во время спасательной операции судно было частично затоплено и накренилось на правый борт. Все члены экипажа спасены, о пострадавших

не сообщается.

My Saga длиной 39,4 метра была самой большой яхтой, построенной Monaco Yachting and Technologies в 2007 году. По данным SuperYacht Times,

яхта была куплена в 2022 году. Итальянские СМИ полагают, что судно обошлось Айвазяну как минимум в $50 млн.

Геннадий Айвазян избегает публичности. Его имя фигурировало в скандале с отмыванием денег через эстонский филиал Swedbank. Через него проходили подозрительные операции общей суммой $6 млрд в интересах юридических лиц, контролируемых россиянами и выходцами из постсоветских стран.



Шведская SVT и эстонская газета Postimees выяснили, что Айвазян был одним из владельцев компании Carbo One, которая использовала счета в Swedbank для вывода $1,58 млрд из россии.