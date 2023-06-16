Ядерные государства разворачивают свои арсеналы на фоне агрессии рф

10:59 12 июня Киев, Украина





Исследователи отмечают, что в январе 2023 года из 12512 боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования. Это на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года.



В течение этого периода



По данным SIPRI, лидерами по количеству развернутых боеголовок по состоянию на январь 2023 года стали: Ядерные государства на фоне российской агрессии против Украины увеличивают количество развернутых ядерных боеголовок, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) Исследователи отмечают, что в январе 2023 года из 12512 боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования. Это на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года.В течение этого периода США увеличили количество развернутых боеголовок с 1744 по 1770, россия — с 1588 по 1674. В общей сложности около 2 тысяч боеголовок, подавляющее большинство из которых принадлежат рф и США, находились в состоянии повышенной боеготовности — это означает оснащение ими ракет или размещение на авиабазах стратегической авиацииПо данным SIPRI, лидерами по количеству развернутых боеголовок по состоянию на январь 2023 года стали:

США - 1770 (1744 в январе 2022-го);

россия - 1674 (1588);

Франция - 280 (280);

Великобритания - 120 (120).

При этом Китай нарастил свой ядерный арсенал с 350 боеголовок до 410. По данным исследователей, речь идет о находящихся на хранении боеголовках. При этом SIPRI считает, что количество китайских баллистических ракет к концу десятилетия может сравниться с российским или американским арсеналом.



SIPRI отмечает, что девять ядерных государств, в числе которых Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан, россия, США и Франция, продолжают модернизацию ядерных арсеналов. Некоторые из них в 2022 году развернули новые системы вооружения с ядерными арсеналами или пригодными к их использованию.