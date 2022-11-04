Ядерная атака КНДР против США или других стран приведет к концу режима Кима - Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что любая ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или других стран приведет к концу режима Кима.
Об этом сообщило издание Politico.
Заявление прозвучало через несколько часов после того, как Пхеньян испытал новую межконтинентальную баллистическую ракету, что снова усилило напряженность в регионе.
Об этом сообщило издание Politico.
Заявление прозвучало через несколько часов после того, как Пхеньян испытал новую межконтинентальную баллистическую ракету, что снова усилило напряженность в регионе.
Администрация Байдена включила подобные формулировки в свою Стратегию национальной обороны, которую Пентагон опубликовал на прошлой неделе.
/>США и Южная Корея заявили, что они обеспокоены недавними ракетными запусками Пхеньяна.
Остин отметил, что испытания "дестабилизируют регион" и призвал Пхеньян "прекратить такую деятельность и начать серьезный диалог".
/>США и Южная Корея заявили, что они обеспокоены недавними ракетными запусками Пхеньяна.
Остин отметил, что испытания "дестабилизируют регион" и призвал Пхеньян "прекратить такую деятельность и начать серьезный диалог".
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