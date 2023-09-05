Взрыв в порту Турции: у Эрдогана заявили о повреждении 20% запасов продовольствия

В результате взрыва в турецком коммерческом порту Дериндже 7 августа были повреждены 20% запасов продовольствия.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента Турции.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента Турции.
Так, в ведомстве опровергли информацию об уничтожении 8 миллионов тонн запасов, распространявшейся в турецких СМИ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии