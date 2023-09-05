Взрыв в порту Турции: у Эрдогана заявили о повреждении 20% запасов продовольствия

11:59 08 августа Киев, Украина

В результате взрыва в турецком коммерческом порту Дериндже 7 августа были повреждены 20% запасов продовольствия.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента Турции.
"Общая емкость порта составляет 95 тысяч тонн. В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 тысяч тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (около 15 тысяч тонн) этого запаса было повреждено", - говорится в заявлении.
Так, в ведомстве опровергли информацию об уничтожении 8 миллионов тонн запасов, распространявшейся в турецких СМИ.
 