Взрыв в Нагорном Карабахе на бензохранилище: 68 погибших и почти 300 раненых

В Нагорном Карабахе в результате взрыва на бензохранилище, по последним данным погибло 68 человек.
Об этом сообщает общественное телевидение Армении.
На момент вечера 26 сентября, было установлено личности только 21 погибшего.
Согласно информации СМИ, 290 человек получили ранения, и из них 168 человек были доставлены в армянские медицинские учреждения. Важно отметить, что судьба 105 человек по-прежнему остается неизвестной.
По данным издания, большинство пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщает общественное телевидение Армении.
На момент вечера 26 сентября, было установлено личности только 21 погибшего.
Согласно информации СМИ, 290 человек получили ранения, и из них 168 человек были доставлены в армянские медицинские учреждения. Важно отметить, что судьба 105 человек по-прежнему остается неизвестной.
По данным издания, большинство пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
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