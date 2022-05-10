Взрыв на заводе "Газпрома" обусловил максимальный рост цен на газ

20:30 06 августа Киев, Украина

Из-за масштабного возгорания на заводе "Газпром переработки" в Уренгое, европейские цены на газ выросли до максимума, а объемы его поставок наоборот сократились вдвое.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, стоимость топлива растет на фоне мощного взрыва, который произошёл на этой неделе на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе.



Масштабное возгорание произошло в ночь 6 августа на заводе "Газпром переработки" в Уренгое. Анонимный источник рассказал, что пострадало самое крупное газоперерабатывающее предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе(ЯНАО).



Сразу после инцидента последовало снижение объёмов транзита газа по газопроводу "Ямал – Европа": к концу четверга поставки топлива в Германию снизились вдвое – с двух до одного миллиона кубометров.



По словам источника, сырьём, которое используется на заводе "Газпрома", является газовый конденсат с местных промыслов, и теперь этим промыслам приходится сжигать невостребованный конденсат, поскольку "производственные технологические установки завода полностью остановлены".



Как утверждается, 80 процентов идущего на экспорт российского газа добывается именно в ЯНАО, и теперь весь этот объём оказался под угрозой. Большой ущерб нанесён и экологии: произошли большие выбросы продуктов сгорания газового конденсата, газа и нефти. На сегодняшний день, руководство "Газпрома" запретило распространять любую информацию об этой ситуации без согласования. Причины взрыва устанавливаются.