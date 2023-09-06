Взрыв на заправке в Махачкале: 12 погибших и 70 раненых, включая детей

11:30 15 августа Киев, Украина

Взрыв на автозаправке в Махачкале поздно вечером, 14 августа, унес жизни 12 человек и оставил 70 ранеными. Среди погибших двое детей.

В результате взрыва загорелось более 10 автомобилей. Огонь перекинулся на ближайшие жилые дома.

По предварительным данным, большинство погибших и пострадавших - зеваки, собравшиеся посмотреть на пожар, начинавшийся в автосервисе. В какой-то момент произошел сильный взрыв.
 
Сейчас в больнице находятся 10 пострадавших детей, однако их количество будет увеличиваться.