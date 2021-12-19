Взрыв на военной базе в Канаде: 10 пострадавших

10 человек ранено в результате взрыва на военной базе «Комокс», принадлежащей канадским военным. Состояние пострадавших от средней до тяжелой степени. Происшествие случилось в 9 утра по тихоокеанскому времени на острове Ванкувер, что в канадской провинции Британская Колумбия.

Капитан базы Брэд Литтл сообщил, что причиной взрыва стал бытовой газ, а не боеприпасы, как можно было бы подумать. Место взрыва – неиспользуемое здание одной из казарм, где на момент происшествия проводились ремонтные работы.

После взрыва на базу прибыла санавиация, кареты скорой помощи и бригада интенсивной терапии. Как стало известно, шестеро пострадавших получили медицинскую помощь на месте, троих забрали в больницу в состоянии средней тяжести, а одного пострадавшего в тяжелом состоянии увезли на вертолете.

Причины взрыва выясняются. Известно, что здание очень сильно повреждено. Расследование покажет, по какой причине газ взорвался и кто в этом виноват. Все пострадавшие получат компенсацию.