В Женеве начались переговоры Армении и Азербайджана

Начался процесс возобновления переговоров между главами МИД Армении и Азербайджана насчет военного конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Напомним, 27 сентября вновь вспыхнул конфликт из-за непризнанного Нагорного Карабаха. Страны дважды нарушали мирные соглашения. 26 октября начал действовать новый режим прекращения огня, но обе страны заявили о несоблюдении договоренностей противниками. Главы США, России и Франции призвали страны возобновить переговоры.
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