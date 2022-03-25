В Женеве начались переговоры Армении и Азербайджана

20:08 30 октября Киев, Украина

Начался процесс возобновления переговоров между главами МИД Армении и Азербайджана насчет военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встречается с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым", — сообщила она.

Напомним, 27 сентября вновь вспыхнул конфликт из-за непризнанного Нагорного Карабаха. Страны дважды нарушали мирные соглашения. 26 октября начал действовать новый режим прекращения огня, но обе страны заявили о несоблюдении договоренностей противниками. Главы США, России и Франции призвали страны возобновить переговоры.