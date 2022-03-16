Выявленный в Южной Америке штамм коронавируса Лямбда нашли уже в 29 странах

11:44 17 июня Киев, Украина

Невольно возникает вопрос: а хватит ли алфавита для имен возникающим новым мутациям коронавируса? Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что новый штамм COVID-19, получивший название Лямбда, обнаружили в 29 странах, главным образом - в Южной Америке, где, как предполагается, он и возник изначально.

В ВОЗ отметили, что штамм Лямбда, впервые зарегистрированный в Перу, 14 июня был признан "вариантом, вызывающим интерес" в связи с его "повышенной распространенностью" в Южной Америке.

По данным властей Перу, Лямбда получил широкое распространение в этой стране, и 81% всех случаев COVID-19, выявленных с апреля 2021 года, были вызваны именно этим штаммом.

В Чили этот штамм был выявлен в 32% всех проанализированных случаев за последние 60 дней. Он по распространенности уступает только штамму Гамма, впервые зафиксированному в Бразилии. О повышенной распространенности нового штамма сообщили также другие страны, включая Аргентину и Эквадор.

Штамм Лямбда, по данным ВОЗ, содержит мутации, которые могут повысить заразность вируса или усилить его устойчивость к антителам. Однако, данных о новом штамме пока недостаточно. Для более полного понимания штамма Лямбда нужны дополнительные исследования.

В отличие от "вариантов, которые вызывают обеспокоенность", о которых часто пишут мировые СМИ, "варианты, вызывающие интерес", отслеживаются медицинскими организациями, однако пока не определены как варианты, которые несут значительную угрозу для общественного здравоохранения.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса Дельта, впервые выявленный в Индии, уже распространился в 74 странах.