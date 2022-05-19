Выведение войск США из Афганистана привело к "эффекту домино" - Меркель

20:59 16 августа Киев, Украина

События в Афганистане, это трагедия не только для самой страны, но и для всего мира. Западная коалиция потерпела поражение и сейчас нужно сосредоточиться на спасении людей.
 
Об этом она заявила во время выступления на заседании руководства Христианско-демократического союза в понедельник, 16 августа, сообщает Вild.
"Мы переживаем горькие времена, теперь мы должны сосредоточиться на спасении!" - сказала канцлер ФРГ, комментируя ситуацию в Афганистане.
При этом Меркель признала, что сейчас безопасность эвакуации людей из аэропорта Кабула зависит только от американских военных.

Канцлер отметила, что выведение войск США привело к "эффекту домино", который развалил сформированный за 20 лет порядок.
"Мы хотели построить страну с демократической структурой, нам это не удалось. Между афганскими вооруженными силами и народом не было связи, это не сработало так, как мы думали", - заявила Меркель.
Канцлер Германии отметила, что теперь стоит обратить внимание и на другое: "Чего можно достичь подобными вмешательствами? Как мы можем внедрять политические порядки в других странах?"
"Решение о выводе войск вызвало новую динамику. Для многих, кто верил в демократию и свободу, прежде всего женщин, это печальный результат", - подчеркнула она.
Меркель также подчеркнула, что теперь надо обезопасить как можно больше людей.