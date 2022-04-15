Выступил за возврат Крыма Украине - сел на 4 года. Новые законы РФ

18:57 18 ноября Киев, Украина

Согласно принятому российской Госдумой закону, теперь публичные призывы к отчуждению территории России приравниваются к экстремизму и за это грозит уголовная ответственность.



Об этом сообщается на сайте парламента РФ.



Документ подготовили во исполнение принятых летом поправок к Конституции.



Согласно закону, если публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить административная ответственность в виде штрафа:



для граждан – от 30 до 60 тысяч рублей,



для должностных лиц – от 60 до 100 тысяч рублей,



для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.



При повторном нарушении последует уголовная ответственность (по статье 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). При этом штрафы повышаются от 200 до 400 тысяч рублей, свободы по этой статье могут лишить на срок до четырех лет.



Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей:



для граждан – от 70 до 100 тысяч рублей,



для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей,



для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.





В Уголовный кодекс также вводится новая статья 280.2 ("Нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.



В июле Госдума одобрила в трех чтениях поправки к закону, по которым отчуждение территории России приравнивается к экстремизму (например, возврат аннексированного Крыма Украине). Этот закон также принят во исполнение принятых летом поправок к Конституции РФ, где появился новый пункт 2.1. В нем сказано, что "действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".