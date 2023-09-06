Выставка "Российские военные преступления" открылась в столице Словакии

19:32 25 августа Киев, Украина

В столице Словакии Братиславе в День Независимости Украины открылась выставка "Российские военные преступления". Выставка организована Фондом Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом Президента Украины и посольством Украины в Словацкой Республике. Она продлится до 30 августа в замке Братиславский Град.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

На выставке представлены фотографии, видеоролики и свидетельства очевидцев зверств, совершенных российской армией в Украине. Среди экспонатов - фотографии погибших мирных жителей, кадры разрушенных домов и городов, а также рассказы людей, переживших оккупацию.

Открытие выставки посетили президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также другие официальные лица.

В своем видеообращении на открытии выставки президент Зеленский призвал весь мир к единству в борьбе с российской агрессией.