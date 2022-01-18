Вышедшая из-под контроля китайская ракета может упасть на жилые районы

14:12 05 Май Киев, Украина

Ракета -носитель Long March 5B китайского производства, которая вышла из-под контроля после старта, уже 8-10 мая может упасть на Землю и причинить ущерб.

Об этом 5 мая, сообщил представитель Пентагона Майк Ховард, передает CNN.

"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него", — сказал он.

Также он отметил, что в данный момент, в связи со сложившейся ситуацией, Пентагон внимательно следит за ее траекторией движения, и не исключено, что ее обломки могут упасть на Землю.

"Узнать, где именно она упадет, пока что невозможно" - отметили в Пентагоне.

Размер 22-тонной ракеты вызывает беспокойство, поскольку крупные обломки ракеты, которые повторно войдут в атмосферу Земли, могут причинить ущерб, если упадут на жилые районы.