Вышедшая из-под контроля китайская ракета может упасть на жилые районы
14:12 05 Май Киев, Украина
Ракета
-носитель Long March 5B китайского
производства, которая вышла из-под контроля после старта, уже 8-10 мая может упасть на Землю и причинить ущерб.
Об этом 5 мая, сообщил представитель Пентагона Майк Ховард, передает CNN.
"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него", — сказал он.
Также он отметил, что в данный момент, в связи со сложившейся ситуацией, Пентагон внимательно следит за ее траекторией движения, и не исключено, что ее обломки могут упасть на Землю.
"Узнать, где именно она упадет, пока что невозможно" - отметили в Пентагоне.
Размер 22-тонной ракеты вызывает беспокойство, поскольку крупные обломки ракеты, которые повторно войдут в атмосферу Земли, могут причинить ущерб, если упадут на жилые районы.
«Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8-м и 10-м мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тыс. миль в час (около 29 тыс. км в час - ред.) И если вы на час ошибетесь при угадывании, то не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тыс. миль», - сказал телеканалу CNN ученый из астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.
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