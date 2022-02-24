Выборы в Сирии: победу одержал действующий глава государства

10:00 28 Май Киев, Украина

В Сирии завершились выборы президента, с 95,1% голосов избирателей победу одержал действующий глава государства Башар Асад

Об этом сообщил в четверг, 27 мая, председатель парламента страны Хаммуда Сабаг, сообщил телеканал Al Ekhbariya.



Соперники Асада, бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, получили соответственно по 1,5% и 3,3% голосов.

"Явка избирателей составила 78%, в волеизъявлении приняли участие свыше 14 миллионов граждан", - отметил Сабаг.

Таким образом, Башар Асад, который руководит Сирией с 2000 года, остается ее президентом еще на семь лет - до 2028 года.



Напомним, голосование на президентских выборах в Сирии состоялось 26 мая. В тот день работу 12 тысяч избирательных участков продлили на пять часов в связи с высокой явкой.