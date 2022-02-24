Выборы в Сирии: победу одержал действующий глава государства

В Сирии завершились выборы президента, с 95,1% голосов избирателей победу одержал действующий глава государства Башар Асад.
Об этом сообщил в четверг, 27 мая, председатель парламента страны Хаммуда Сабаг, сообщил телеканал Al Ekhbariya.
Соперники Асада, бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, получили соответственно по 1,5% и 3,3% голосов.
Соперники Асада, бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, получили соответственно по 1,5% и 3,3% голосов.
Таким образом, Башар Асад, который руководит Сирией с 2000 года, остается ее президентом еще на семь лет - до 2028 года.
Напомним, голосование на президентских выборах в Сирии состоялось 26 мая. В тот день работу 12 тысяч избирательных участков продлили на пять часов в связи с высокой явкой.
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