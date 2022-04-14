Выборы в Госдуму: Путин будет пытаться укрепить авторитарный режим с помощью массовых фальсификаций

20:54 15 июля Киев, Украина

Чтобы обеспечить конституционное большинство «Единой России» в Госдуме, Путин принял решение о максимальном применении админресурса и фальсификации результатов голосования.

Об этом говорится в докладе «Государственная дума Российской Федерации-2021: очередной шаг к укреплению кремлевского автократического режима», подготовленном Центром оборонных реформ.

Кремль боится реальной политической конкуренции и осознает потерю легитимности внутри страны, что ускоряет его движение в сторону сворачивания демократии, приближая к среднеазиатским диктатурам.



Проанализировав изменения в российском избирательном законодательстве, эксперты отметили ряд норм, которые направлены на:



– фальсификацию результатов выборов в пользу «партии власти»;



– снижение уровня политической конкуренции и создание препятствий для оппонентов «Единой России»;



– лишение 9 млн россиян пассивного избирательного права.



Также изменения в избирательном законодательстве привели к сокращению числа партий, которые имеют право принимать участие в выборах в Госдуму с 74 до 30. Фактически, современное российское избирательное законодательство является еще более суровым и антинародным, чем во времена СССР, отмечается в докладе.



Нынешняя кампания будет отличаться от кампании 2016 года отсутствием «эффекта Крыма» и более социальной повесткой, продиктованной ухудшающейся социально-экономической и эпидемиологической ситуацией в РФ. Кроме того, продолжается падение рейтингов «Единой России». Несмотря на это, Путин принял решение о максимальном применении админресурса и фальсификации результатов голосования для того, чтобы обеспечить прохождение в Госдуму как минимум 350 представителей «Единой России», что составит конституционное большинство. Однако остается интригой степень легитимности самих выборов среди российских элит и общества в целом.



В случае, если предвыборная ситуация будет развиваться не по сценарию Кремля или возникнут опасения дестабилизации общественно-политической обстановки из-за массовых протестов против фальсификации выборов, Путин может принять решение о переносе даты голосования, говорится в докладе. Такие сценарии обсуждаются в Кремле и лоббируются представителями силового блока из ближайшего окружения Путина.



Если административный и силовой аппараты выполнят поставленные задачи и «Единая Россия» путем фальсификаций получит конституционное большинство в Госдуме – автократический режим Путина получит дополнительные возможности для своего укрепления.