Выборы в Черногории закончились ДТП

06:29 31 Август Киев, Украина

В Никшиче – втором по численности населения городе в Черногории, автомобиль въехал в толпу людей, которые праздновали прогнозируемую победу оппозиции на парламентских выборах.



Трех человек госпитализировали, а других участников ДТП с легкими телесными повреждениями отпустили домой.



Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на кольцевой развязке неподалеку от автовокзала. Предварительно, до приезда полиции очевидцы "прибегли к самосуду" и напали на вероятного виновника аварии.



В то же время, по результами 96,4% обработанных бюллетеней, в лидерах голосования оказались правящая Демократическая партия социалистов, которая собрала 35,1% голосов, и оппозиционная коалиция "За будущее Черногории", которая пока имеет 32,6%. Экзит-пол же прогнозировал, что победу получит оппозиция.



В выборах в Черногории приняли участие около 410 тысяч граждан. Избирательный день прошел спокойно, за исключением незначительных нарушений на самих избирательных участках. Избиратели выбирали между шестью коалициями и пятью партиями.