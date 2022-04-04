Выборы президента Сербии. Ставленник москвы - Вучич объявил себя победителем

09:07 04 апреля Киев, Украина

Вечером 3 апреля президент Сербии Александр Вучич объявил себя победителем после парламентских и президентских выборов. В телевизионной речи Вучич сообщил, что в первом туре голосования его поддержало 2,245 млн. граждан, что составляет около 60% голосов.

Об этом пишет DW .



Так же, согласно результатам экзит-пола, Сербская прогрессивная партия Вучича имеет все шансы сохранить большинство в парламенте.



На фоне неопределенности, вызванной войной России против Украины, считающийся популистом Вучич сумел позиционировать себя как гаранта стабильности, пишет информагентство AFP. Война в Украине существенно затмила избирательную кампанию в Сербии. Такие прежде первоочередные вопросы, как защита окружающей среды и коррупция, отошли на второй план.



Главным соперником Вучича был бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Сербии Здравка Понош, поддерживаемый проевропейской оппозицией.



Вучич консолидировал свою власть после вступления в должность президента в 2017 году. Критики обвиняют его в авторитарных проявлениях и проблематичном отношении к свободе печати.



Согласно данным экзит-пола , который провели Ipsos и Центр за свободные выборы и демократию (CeSID), Вучич получил 59,8% голосов избирателей.