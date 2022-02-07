Выборы президента Ирака под вопросом из-за бойкота и отстранения кандидата

Запланированное парламентом Ирака голосование по избранию нового национального президента в понедельник было поставлено под сомнение после того, как ключевые фракции объявили бойкот, а лидер был отстранен судом.
Ирак, спустя почти четыре месяца после всеобщих выборов так и не выбрал нового премьер-министра.
Голосование за главу государства — пост с четырехлетним мандатом, на данный момент занимаемый представителем иракского курдского меньшинства Бархамом Салехом — было назначено на полдень (09:00 по Гринвичу).
Крупнейший парламентский блок, возглавляемый влиятельным политическим деятелем и шиитским мусульманским священнослужителем Муктадой Садром и имеющий 73 места, первым объявил бойкот в субботу.
В воскресенье за ним последовала Коалиция за суверенитет, состоящая из 51 члена, во главе с союзником Садра, спикером парламента Мохаммедом аль-Халбусси.
Затем 31-местная Демократическая партия Курдистана (ДПК) объявила, что также не будет участвовать в голосовании, чтобы «продолжить консультации и диалог между политическими блоками».
Другой ключевой блок, Рамки сотрудничества, объединяющий несколько шиитских партий, также заявил, что заседание не должно состояться, сославшись на политические потрясения после октябрьских выборов.
Интенсивные переговоры между политическими группами с тех пор не смогли сформировать парламентскую коалицию большинства, чтобы назначить нового премьер-министра, который сменит Мустафу аль-Кадеми.
Заявления о коррупции
Процесс президентских выборов еще больше запутался в воскресенье, когда Верховный суд Ирака временно отстранил от должности главного соперника Салеха, 68-летнего Хошияра Зибари.
Суд процитировал обвинения в коррупции против Зибари, бывшего министра иностранных дел от ДПК, которые он отрицает.
«Я не был осужден ни одним судом», — сказал Зибари в телевизионном интервью в пятницу, когда вновь всплыли обвинения, а также прогнозы, что он свергнет Салеха.
Действующий Салех, еще один лидер из примерно 25 кандидатов, представляет главного соперника ДПК в Иракском Курдистане, Патриотический союз Курдистана (ПСК).
Верховный суд заявил, что он «временно» отстранил Зибари от должности после получения жалобы от законодателей о том, что его кандидатура «неконституционна» из-за обвинений во взяточничестве.
Заявители сослались на его увольнение парламентом с поста министра финансов в 2016 году «по обвинениям, связанным с финансовой и административной коррупцией».
Государственные средства в размере 1,8 миллиона долларов якобы были направлены на оплату авиабилетов для его личной охраны.
В жалобе также упоминаются по крайней мере два других судебных дела, связанных с ним, в том числе когда он долгое время был министром иностранных дел Ирака после падения режима диктатора Саддама Хусейна в ходе вторжения под руководством США в 2003 году.
Отсрочка президентских выборов усугубит политические проблемы Ирака. В течение 15 дней после избрания нового президента Ирак должен выбрать премьер-министра. У премьер-министра, по политической традиции мусульманина-шиита, есть месяц, чтобы сформировать свое правительство.
Но в то время как блок Садра утверждает, что у него может быть достаточно мест для «правительства национального большинства», Координационные рамки обратились в Верховный суд с просьбой признать их блок в качестве большинства.
Верховный суд страны отклонил их требование, заявив, что не может принять решение сейчас, поскольку парламентские блоки могут измениться.
Ирак, спустя почти четыре месяца после всеобщих выборов так и не выбрал нового премьер-министра.
Голосование за главу государства — пост с четырехлетним мандатом, на данный момент занимаемый представителем иракского курдского меньшинства Бархамом Салехом — было назначено на полдень (09:00 по Гринвичу).
Крупнейший парламентский блок, возглавляемый влиятельным политическим деятелем и шиитским мусульманским священнослужителем Муктадой Садром и имеющий 73 места, первым объявил бойкот в субботу.
В воскресенье за ним последовала Коалиция за суверенитет, состоящая из 51 члена, во главе с союзником Садра, спикером парламента Мохаммедом аль-Халбусси.
Затем 31-местная Демократическая партия Курдистана (ДПК) объявила, что также не будет участвовать в голосовании, чтобы «продолжить консультации и диалог между политическими блоками».
Другой ключевой блок, Рамки сотрудничества, объединяющий несколько шиитских партий, также заявил, что заседание не должно состояться, сославшись на политические потрясения после октябрьских выборов.
Интенсивные переговоры между политическими группами с тех пор не смогли сформировать парламентскую коалицию большинства, чтобы назначить нового премьер-министра, который сменит Мустафу аль-Кадеми.
Заявления о коррупции
Процесс президентских выборов еще больше запутался в воскресенье, когда Верховный суд Ирака временно отстранил от должности главного соперника Салеха, 68-летнего Хошияра Зибари.
Суд процитировал обвинения в коррупции против Зибари, бывшего министра иностранных дел от ДПК, которые он отрицает.
«Я не был осужден ни одним судом», — сказал Зибари в телевизионном интервью в пятницу, когда вновь всплыли обвинения, а также прогнозы, что он свергнет Салеха.
Действующий Салех, еще один лидер из примерно 25 кандидатов, представляет главного соперника ДПК в Иракском Курдистане, Патриотический союз Курдистана (ПСК).
Верховный суд заявил, что он «временно» отстранил Зибари от должности после получения жалобы от законодателей о том, что его кандидатура «неконституционна» из-за обвинений во взяточничестве.
Заявители сослались на его увольнение парламентом с поста министра финансов в 2016 году «по обвинениям, связанным с финансовой и административной коррупцией».
Государственные средства в размере 1,8 миллиона долларов якобы были направлены на оплату авиабилетов для его личной охраны.
В жалобе также упоминаются по крайней мере два других судебных дела, связанных с ним, в том числе когда он долгое время был министром иностранных дел Ирака после падения режима диктатора Саддама Хусейна в ходе вторжения под руководством США в 2003 году.
Отсрочка президентских выборов усугубит политические проблемы Ирака. В течение 15 дней после избрания нового президента Ирак должен выбрать премьер-министра. У премьер-министра, по политической традиции мусульманина-шиита, есть месяц, чтобы сформировать свое правительство.
Но в то время как блок Садра утверждает, что у него может быть достаточно мест для «правительства национального большинства», Координационные рамки обратились в Верховный суд с просьбой признать их блок в качестве большинства.
Верховный суд страны отклонил их требование, заявив, что не может принять решение сейчас, поскольку парламентские блоки могут измениться.
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