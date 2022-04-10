Выборы президента Франции. Главные кандидаты

В президентской гонке во Франции участвуют действующий центрист Эммануэль Макрон, и одиннадцать претендентов от крайне левых до крайне правых. Два сильнейших кандидата в воскресном первом туре выходят во второй тур 24 апреля.
Ключевые предложения основных претендентов.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, 44 года, действующий центрист, глава партии «Республика в движении»
Украина: Макрон был в авангарде международных переговоров о поддержке Украины в условиях войны и о введении санкций против России. Макрон обещает продолжать вкладывать средства во французские вооруженные силы и «значительно» укреплять возможности и сотрудничество европейских вооруженных сил.
Экономика: Макрон обещает «полную занятость» после того, как уровень безработицы снизился в течение его президентского срока в 2017–2022 годах до самого низкого уровня за поколение. Он хочет постепенно повысить пенсионный возраст с 62 до 65 лет и увеличить минимальную месячную пенсию.
Энергетика: он обещает построить шесть ядерных реакторов нового поколения, развивать солнечную энергию и ветряные электростанции в море.
Иммиграция: Макрон настаивает на укреплении внешних границ европейской безпаспортной зоны и создании новой силы для лучшего контроля национальных границ. Он обещает ускорить обработку заявлений о предоставлении убежища и вида на жительство и депортировать тех, кто не соответствует требованиям.
МАРИН ЛЕ ПЕН, 53 года, ультраправый лидер партии «Национальное объединение».
Украина: Марин Ле Пен наладила связи с Москвой, получив кредит в размере 9 миллионов евро от российского банка в 2014 году и встретившись с Путиным в 2017 году. Она признала, что вторжение России в Украину «частично» изменило ее мнение о Путине, заявив, что он было "неправильно". Она говорит, что поддерживает украинский народ, и беженцы должны приветствоваться.
Иммиграция: в планы Ле Пен входит прекращение политики воссоединения семей, предоставление социальных пособий только французам и депортация иностранцев, которые остаются безработными более года, и других мигрантов, въехавших нелегально.
Экономика и энергетика: Она обещает снизить налоги на энергию и товары первой необходимости. Она хочет сохранить минимальный пенсионный возраст на уровне 62 лет и повысить минимальную пенсию. Она пообещала демонтировать ветряные электростанции и инвестировать в атомную и гидроэнергетику.
Политика в отношении мусульман: Ле Пен пообещала принять закон, запрещающий мусульманам ношение хиджабов во всех общественных местах, а также объявить вне закона мероприятия и финансирование, которые, как считается, распространяют «исламизм».
ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН, 70 лет, крайний левоцентрист.
Украина: Меланшон называл Россию «партнером», даже когда европейские правительства изо всех сил пытались найти способы предотвратить российское вторжение в Украину. Сейчас он поддерживает украинское «сопротивление» и русских, которые борются с тем, что он называет «диктатурой» в своей собственной стране.
Экономика: Меланшон обещает поднять во Франции минимальную заработную плату и минимальную пенсию, а также снизить пенсионный возраст до 60 лет. Он хочет восстановить налог на богатство.
Климат и энергия: он обещает внести в Конституцию «зеленое правило», призывающее не использовать больше ресурсов, чем может восполнить природа, и положить конец интенсивному земледелию. Он стремится сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году вместо текущей цели в 40%. Он хочет, чтобы государство зафиксировало цены на энергию и продукты питания, и обещает постепенно отказаться от ядерной энергии и вместо этого стремиться к 100% возобновляемой энергии.
ЭРИК ЗЕММУР, 63 года, ультраправый бывший телеведущий, неоднократно судимый за ненавистнические высказывания.
Украина: Земмур изначально был сторонником «союза» с Россией и однажды вслух пожелал «французского Путина». Это было до вторжения России в Украину, которое он осудил. Сначала он сказал, что предпочел бы, чтобы украинские беженцы оставались в Польше, но позже поддержал предоставление им виз, если у них есть связи с Францией. Земмур хочет, чтобы Франция вышла из-под военного командования НАТО.
Иммиграция: он хочет, чтобы статус убежища был ограничен не более чем 100 людьми в год по сравнению с примерно 54 000 в прошлом году. Он отменит социальные пособия для неевропейских иностранцев, запретит иммиграцию для воссоединения семей, создаст вооруженные силы береговой охраны, чтобы остановить прибытие по морю, и депортирует всех мигрантов, въезжающих без разрешения.
Политика в отношении мусульман: Земмур хочет запретить ношение мусульманских платков во всех общественных местах, запретить строительство больших мечетей и иностранное финансирование мусульманской веры. Он предлагает ограничить имена, которые родители могут давать своим новорожденным, де-факто запретив многие имена, используемые французскими мусульманами.
Экономика и энергетика: Он пообещал снизить налоги для предприятий, малоимущих, пенсионеров с маленькими пенсиями и выдать семьям надбавки за детей, рожденных в сельской местности. Он хочет повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году. Он сказал, что положит конец всем ветряным электростанциям, и пообещал развивать атомную энергетику.
ВАЛЕРИ ПЕКРЕС, 54 года, кандидат от консервативной Республиканской партии
Украина: Пекресс осудил вторжение Путина и настаивал на жестких санкциях против России.
Политика в отношении мусульман: она хочет запретить ношение мусульманских головных платков молодыми девушками и в спортивных клубах. Она также хочет запретить буркини, купальник, который носят консервативные мусульмане, чтобы покрыть все тело, в бассейнах.
Иммиграция: Pecresse планирует установить иммиграционные квоты. Жилищные и семейные льготы будут предоставляться иностранцам только через пять лет после их легального прибытия в страну. Тем, кто въехал без предварительного разрешения, вид на жительство не будет предоставлен.
Экономика и энергетика: она обещает поднять зарплату работникам с низким и средним уровнем дохода на 10% и снизить налоги на предприятия и рабочих. Она хочет повысить пенсионный возраст с 62 до 65 лет к 2030 году. Она обещает развивать атомную энергетику и возобновляемые источники энергии, но с ограничениями на ветряные электростанции.
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