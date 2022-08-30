Вы должны защищать свой дом, - Джошуа осудил войну россии против Украины

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа поделился мнением о влиянии полномасштабной войны Украины с россией.

По словам британца, он не знает, как боевые действия могут повлиять на украинца.

"Ели бы я был на его месте, то это повлияло бы на меня. Я не знаю, какие это были бы эмоции, и как бы я справился с ними. Но знаю точно, что это было бы тяжело".

Джошуа заявил, что уважает Усика за его поведение.

"Я никогда не переживал ничего подобного и понятие не имею, какие могли бы быть последствия для меня. Я уважаю Усика за все, что он сделал. Сто процентов. Вы должны защищать свой дом. Это такой позор, что гражданские лица страдают от войны".

Британец добавил, что также встал бы на защиту своего дома.

"Я думаю, что поступил бы, так же, как и он. Не как боксер или воин, а как обычный человек, борющийся за свое сообщество. Это то, что вы должны делать на войне, не так ли? Защищать свой дом", - приводит слова Джошуа Daily Mail.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. Усик во время боя с Джошуа планирует собрать миллион долларов на нужды ВСУ.