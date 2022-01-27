ВВС и ВМС Ирана начали масштабные учения

18:08 10 Сентябрь Киев, Украина

На юге Ирана стартовали учения военно-воздушных и военно-морских сил Zolfaqar-99 в Оманском море.

Девиз военных учений - "Устойчивая безопасность под эгидой сдерживающей силы".

“Учения проходят на площади в два миллиона квадратных метров к востоку от южной стратегической иранской части Ормузского пролива и Оманского моря, а также к северу от Индийского океана.



Выполнение тактических планов, проведение испытаний крылатых ракет класса “земля-земля”, ракет класса “земля-воздух”, ракетных установок, беспилотных летательных аппаратов и др. является основной целью учений, направленных на оборону территориальных вод.



Еще одна цель проведения маневра “Zolfaqar-99″ – осуществление наблюдения и контроля за национальным воздушным пространством и районом проведения учений с целью обнаружения вражеских целей”, – сообщил контр-адмирал Хабиболла Сайяри.